الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسنفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 192 مخالفة ويحرر 388 إنذاراً خلال اسبوع.وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة ومحافظات المنطقة كافة، وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام المواطنين والمواطنات، مشيراً إلى الصرامة في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، مبيناً أن هذه الحملات شملت "3272" منشأة تجارية.ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.// انتهى //18:51ت م0102