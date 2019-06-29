سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يلتقي نظيره التنزاني
السبت 1440/10/26 هـ الموافق 2019/06/29 م واس
أبوظبي 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس
التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم نظيره التنزاني بالاماجامبا كابودي الذي يزور أبو ظبي حالياً .
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في عدد من المجالات ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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19:00ت م
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