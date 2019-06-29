أبوظبي 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسالتقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم نظيره التنزاني بالاماجامبا كابودي الذي يزور أبو ظبي حالياً .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين في عدد من المجالات ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:00ت م0103