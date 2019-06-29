الخرطوم 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالتوصل مع قوى المعارضة سريعًا إلى اتفاق لنقل السلطة إلى الشعب في السودان .وقال في خطاب أمام حشد من أهالي مدينة أم درمان اليوم : // نعدكم بأننا مع الإخوة في قوى الحرية والتغيير والأحزاب السياسية الثانية سنصل لاتفاق سريع يحقق طموحاتكم ، جنباً إلى جنب .وأضاف أن السلطة يجب أن تعود إلى الشعب عبر حكومة منتخبة ليقرر مستقبله بيده .//انتهى//19:03ت م0104