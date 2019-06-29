عمّان 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسانطلقت بالعاصمة الأردنية عمان اليوم ، أعمال أول منتدى رقمي في الشرق الأوسط حول تنمية الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في بلدان الشرق الأوسط ، تنظمه وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأردنية بالتعاون مع البنك الدولي ، وبمشاركة شركاء يمثلون الحكومات والقطاع الخاص من الأردن ولبنان والعراق، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات الأعمال والمستثمرين الدوليين والإقليميين .وقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج ، خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى : إن البنك يريد أن يستحدث 500 ألف فرصة عمل خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع حكومات بلدان المنطقة، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص باعتباره الموجه للتنمية الرقمية.وسيناقش المنتدى الذي تستمر اعماله لمدة يومين خطط تنمية الاقتصاد الرقمي والمهارات الرقمية المطلوبة لشغل الوظائف في المستقبل، وإمكانية تحويل منطقة المشرق العربي إلى وجهة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية والربط الشبكي بين مؤسسات الأعمال .//انتهى//19:07ت م0105