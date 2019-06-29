بيروت 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساختتم مؤشر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تحسّن بنسبة 0.86%، ليغلق عند مستوى 865.67 نقطة.وفي وقت، سجّل معدل الأسهم المتداولة انخفاضاً ليبلغ 400 ألف و93 سهماً بقيمة 679 ألفاً و532 دولاراً أميركياً، مقابل 496 ألفاً و126 سهماً بقيمة 407 آلاف و327 دولاراً، خلال الأسبوع السابق.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق من 8 مليارات و36 مليون دولار في الأسبوع الماضي إلى 8 مليارات و44 مليون دولار هذا الأسبوع.// انتهى //19:07ت م0106