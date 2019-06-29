الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسشهدت فعاليات الهيئة العامة للرياضة في موسم جدة إقبالًا كبيرًا من الزوار ومشاركة واسعة في الفعاليات المتنوعة التي انطلقت مع بدء موسم جدة, تماشيًا مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة .كما نظمت الهيئة فعالية (ببجي) على مدى خمسة أيام في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وحظيت بإقبال كبير من محبي الألعاب الإلكترونية والتي رافقها عدد من الفعاليات المصاحبة لكل أفراد العائلة.وعلى شاطئ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اختتمت بطولة (ركوب الأمواج) بمشاركة 70 محترفًا دوليًّا، وشهدت البطولة حضورًا كبيرًا من محبي هذه الرياضة وتفاعلًا مع المشاركين.وتتواصل في أرض الفعاليات في أبحر، فعالية كرة الطائرة الشاطئية التي تستمر حتى 18 يوليو المقبل، كما تتواصل في الواجهة البحرية المشاركات اليومية لفعالية كرة السلة 3*3 التي شهدت مساء أمس الأول تحديًا يجمع المشاركين بالكراسي المتحركة.وتستمر بقية الفعاليات الشهر المقبل ضمن موسم جدة، حيث تقام البطولة الدولية للصيد في 10 يوليو في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويشارك فيها 40 صيادا دوليًّا و 140 صيادًا محليًّا، وسوف تكون هذه البطولة على أفضل المعايير العالمية تنظيمًا، وسيتم التعاون مع خيرة الحكام والمراقبين الدوليين في عالم الصيد الرياضي، وستكون على عدة فئات، إضافة إلى بعض الفعاليات المصاحبة المخصصة للعائلات والأطفال.كما ستقام بطولة القفز المظلي في 17 يوليو المقبل، في منطقة أبحر وهي بطولة حية يملؤها التشويق والحماس، وتجذب أمهر المظليين العالميين، وتقدم لجمهور جدة في جو مليء بالإثارة والتحدي.وتختتم المشاركات في بطولة الغوص الحر في 17 يوليو في منطقة أبحر بمنتجع فال، ويشارك فيها 100 مشارك من المملكة والخليج ومن مناطق الشرق الأوسط، إضافة إلى 30 مشاركًا دوليًّا، حقق معظمهم أرقامًا عالمية.// انتهى //20:21ت م0108