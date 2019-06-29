الطائف 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأقام نادي الفروسية حفل سباق الخيل السادس ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف لهذا العام 1440هـ على كأس إمارة منطقة تبوك وذلك على ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية .وتكون الحفل من سبعة أشواط الأول منها إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح ( إنتاج ثلاث سنوات)، ومسافته 2000 م، وجائزته 80 ألف ريال المركز الاول قداحي لأبناء هيف بن محمد القحطاني وحل في المركز الثاني انوش لإسطبل بن غنام ونال المركز الثالث أعطاك لعبدالله بن محمد الطخيم وحقق المركز الرابع مايلزي لإبراهيم خليل العنزي وجاء في المركز الخامس ريح الصبا لتركي عبدالعزيز السهلي ، والشوط الثاني للخيل المستوردة لجميع الدرجات( مستورد أربع سنوات فاكثر)، ومسافته 1650 م ، وجائزته 100 ألف ريال في المركز الأول كوناني لسعود حلاف الحربي ونال المركز الثاني إبلين سونق لدخيل الرويس وبدن السبيعي وحل في المركز الثالث باليسيد لصالح الحمد.وجاء في المركز الرابع ستيريت اوف دريم لسمو الأمير يزيد بن سعود بن عبدالعزيز وجاء في المركز الخامس لاهاردي لنزار انور ابو الجدايل ، والثالث إنتاج السعودية للخيل التي لم تربح (إنتاج 4 إلى 5 سنوات، ومسافته 1650 مترا، وجائزته 80000 ألف ريال ، حل في المركز الأول ريكس لعجاب محمد الروقي ونال المركز الثاني يواصل لنزار انور ابو الجدايل وفي المركز الثالث مايراهم لسلمان عبدالرحمن البعيجان وحل في المركز الرابع طلق الأشبار لسعد مرعي الرويلي وحقق المركز الخامس قوي العزايم لناصر مبارك السبيعي وفي الشوط الرابع على جائزة نادي الفروسية التقديرية، جميع الدرجات (إنتاج ثلاث سنوات )، ومسافته 1200 م، وجائزته 110 ألف ريال ،في المركز الأول اورنسنا لإبراهيم خليل العنزي وحاز على المركز الثاني ابتهج لسمو الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وحل في المركز الثالث يكتسح لعبدالإله محمد العساكر وجاء في المركز الرابع هيفين لتوفيق محمد دادا وحاز المركز الخامس طراحه لأبناء نايف راضي العنزي والشوط الخامس الجزء الأول إنتاج السعودية التي لم تربح ( إنتاج سنتين) ، ومسافته 1200 م، وجائزته 40 ألف ريال .وجاء في المركز الأول البذالي لأبناء سعود مطلق وحاز على المركز الثاني سديف لأبناء هيف محمد القحطاني وحقق المركز الثالث متوفرة لنزار انور ابو الجدايل ونال المركز الرابع ثقافي لمهدي سلطان السبيعي وفي المركز الخامس مبايع لناصر عبدالله السبيعي أما الشوط الخامس في جزئه الثاني فجاءت نتائجه على النحو التالي المركز الأول الأحمدان لإسطبل نور وحل في المركز الثاني نجام لخالد فيصل ابو اثنين وفي المركز الثالث الأحص لسلمان فيصل العضياني وحقق المركز الرابع أبو شيبه لإسطبل السعادة ونال المركز الخامس طلعت البدر لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي .فيما جاءت نتائج الشوط السادس على كأس إمارة منطقة تبوك، لجميع الدرجات (فرس إنتاج 4 سنوات فأكثر) ، ومسافته 1650 م ، وجائزته 120 ألف ريال ، وجاء في المركز الأول شداوه لأبناء سالم علي آل علي وحل في المركز الثاني شقرانوف لناصر سعد الدوسري وجاء في المركز الثالث تهلي لتركي مهدي السبيعي وفي المركز الرابع مرونق لأبناء محمد بن عايش الطيار وحقق المركز الخامس هده ولع لأبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وفي نهاية الشوط سلم محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي كاس إمارة منطقة تبوك لصاحب الجواد الفائز بالمركز الاول , والسابع والاخير انتاج السعودية لجميع الدرجات ثلاث سنوات ومسافته 1650 مترا وجائزته 100 الف ريال في المركز الأول المقصب لأبناء بريكان البقمي وحاز المركز الثاني فهد نجد لإسطبل نوادر الخيل وحقق المركز الثالث كاسر الميمانية لإسطبل الميمانية وفي المركز الرابع لهيب المجد لمهل وصل البقمي ونال على المركز الخامس رامل لعبدالاله محمد العساكر .// انتهى //20:21ت م0110