القاهرة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستعادل منتخبا موريتانيا وأنجولا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في استاد السويس، في إطار مباريات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الخامسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم (مصر 2019).وبهذه النتيجة، يحصد منتخب موريتانيا أول نقطة في مشاركته الأولى ببطولة كأس أمم أفريقيا ويبقى في المركز الأخير بالمجموعة، بينما أصبح رصيد أنجولا نقطتين في المركز الثالث بفارق الأهداف عن منتخب تونس صاحب المركز الثاني بالمجموعة التي يتصدرها المنتخب المالي برصيد 4 نقاط.ومن المقرر أن تقام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيلتقي منتخب أنجولا نظيره المالي في استاد الإسماعيلية، وفي التوقيت ذاته يواجه المنتخب التونسي نظيره الموريتاني على استاد السويس.// انتهى //20:41ت م0111