بيروت 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسأكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا اليوم، أن اللاجئين الفلسطينيين في مخيم درعا جنوب سوريا، يعيشون أوضاعًا صحية وإنسانية صعبة للغاية.وأفادت المجموعة في بيان لها بأن اللاجئين الفلسطينيين في درعا يعانون من انتشار الأمراض وتراكم القمامة بين المنازل وفي شوارع المخيم، الأمر الذي يهدد بانتشار الأمراض الخطيرة مع انتشار كبير للحشرات والقوارض وارتفاع في درجات الحرارة.ويعاني مخيم درعا من غياب المرافق والخدمات الطبية، حيث لم تسمح قوات نظام الأسد بترميم أو إعادة إعمار المؤسسات الصحية التابعة لوكالة الأونروا التي دمرت خلال القصف الذي تعرض له المخيم خلال السنوات الماضية.// انتهى //21:25ت م0114