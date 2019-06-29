رام الله 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واساقتحم عشرات المستوطنين اليهوديين اليوم، البلدة القديمة في مدينة الخليل تحت حماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في الخليل بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بحماية جنود الاحتلال أسواق البلدة القديمة في مدينة الخليل، وتجولوا في سوق اللبن وقصبة السوق وعين العسكر، وبثوا حالة من الرعب في نفوس الأطفال القاطنين والتجار.// انتهى //22:02ت م0116