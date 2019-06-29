القاهرة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستعادل منتخب الكاميرون مع نظيره الغاني بدون أهداف خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على استاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم، التي تنظمها مصر.وبهذه النتيجة رفع الكاميرون رصيده إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، مقابل نقطتين لغانا، قبل إقامة المباراة الثانية بالمجموعة بين بنين وغينيا بيساو والتي ستنطلق لاحقًا في الملعب نفسه.وتحتل بنين المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تحتل غينيا بيساو المركز الرابع بدون نقاط، وهو ما يمنح المنتخبات الأربع حظوظ للتأهل لدور الـ16 سواء كأول وثاني عن المجموعة أو ضمن أحسن ثوالث.// انتهى //23:18ت م0119