أبوجا 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واسافتتح الرئيس النيجيري محمد بخاري اليوم، في العاصمة النيجيرية أبوجا القمة العادية الخامسة والخمسين لرؤساء دول وحكومات مجموعة دول غرب أفريقيا، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين 15 دولة في غرب القارة الأفريقية.ودعا الرئيس النيجيري إلى تحرك مشترك لمواجهة التحديات الأمنية في غرب أفريقيا خاصة العنف الطائفي والنزاعات على الأراضي والهجمات الإرهابية، مبينًا أنها تهديدات تنطوي على تداعيات تطاول التعايش السلمي لمجتمعاتنا وسبل بقائها.وأوضح أن العنف يقوض الجهود نحو اندماج إقليمي فعلي، مطالبًا بتحرك مشترك لوضع حد لهذا التهديد، يصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.وطالب بخاري بتوجيه رسالة واضحة وموحدة إلى مرتبكي العنف، مفادها "إننا مصممون على محاربتهم والتغلب عليهم".// انتهى //01:16ت م0121