القاهرة 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واستعادل منتخب بنين مع منتخب غينيا بيساو بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسماعيلية في ختام مباريات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم.وبهذه النتيجة أصبح رصيد بنين نقطتين ليصبح في حاجة إلى الفوز في مباراته القادمة مع المنتخب الكاميروني صاحب الأربع نقاط للتأهل إلى دور الـ 16، فيما يلتقي منتخب غينيا بيساو صاحب النقطة الواحدة في الجولة الثالثة والأخيرة مع منتخب غانا صاحب النقطتين، ليصبح الفوز في هذا اللقاء خياره الوحيد للصعود إلى الدور القادم.// انتهى //01:22ت م0122