سياسي / قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة بدون طيار "مسيّرة" اطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه منطقة سكنية في عسير
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
الرياض 26 شوال 1440 هـ الموافق 29 يونيو 2019 م واس
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - ولله الحمد - هذا المساء من اعتراض طائرة ثانية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في منطقة عسير الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة (11:45).
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