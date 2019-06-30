الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:ولي العهد: المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقةولي العهد: تمكين المرأة والشباب محوران لتحقيق النمو المستدامنائب أمير المدينة يدشن المعرض العالمي للامتياز التجارياعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" اطلقتها المليشيا الحوثية في عسيروزير الشؤون الإسلامية يقف على احتياجات قطاعات الوزارة بمكة لموسم الحجهيئة الرياضة تعلن عن إطلاق برنامج «الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم»الاتحاد العربي للصحافة الرياضية: بي إن سبورت القطرية فصلت 300 اعلامي.. وشردت أسرهم«العمل» تضبط 192 مخالفة وتحرر 388 إنذاراً في الرياضمحمد بن راشد يعلن عن «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»مجلسا الشورى والنواب في البحرين يصدران بيانًا حول تعمد النظام القطري التدخل السافر في الشأن البحرينيقطان يستقبل المبعوث الأميركي للسودانوفد مجلس الأمن الدولي يبدأ زيارة رسمية إلى العراقفرنسا تعاني في سادس أيام موجة الحر// يتبع //06:03ت م0003