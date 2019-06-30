عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/10/27 هـ الموافق 2019/06/30 م واس
الرياض 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
ولي العهد: المملكة تعمل على تطوير نظام شامل ومتكامل لتوفير الطاقة
ولي العهد: تمكين المرأة والشباب محوران لتحقيق النمو المستدام
نائب أمير المدينة يدشن المعرض العالمي للامتياز التجاري
اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" اطلقتها المليشيا الحوثية في عسير
وزير الشؤون الإسلامية يقف على احتياجات قطاعات الوزارة بمكة لموسم الحج
هيئة الرياضة تعلن عن إطلاق برنامج «الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم»
الاتحاد العربي للصحافة الرياضية: بي إن سبورت القطرية فصلت 300 اعلامي.. وشردت أسرهم
«العمل» تضبط 192 مخالفة وتحرر 388 إنذاراً في الرياض
محمد بن راشد يعلن عن «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»
مجلسا الشورى والنواب في البحرين يصدران بيانًا حول تعمد النظام القطري التدخل السافر في الشأن البحريني
قطان يستقبل المبعوث الأميركي للسودان
وفد مجلس الأمن الدولي يبدأ زيارة رسمية إلى العراق
فرنسا تعاني في سادس أيام موجة الحر
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