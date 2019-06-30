وأوضحت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (السعودية في G20.. عين العالم على نجاح حاضر وآخر آتٍ ) : تنتظر الرياض في 2020 احتضانها لقمة الـG20، وسط التزام المجموعة الذي عبر عنه رئيس وزراء اليابان رئيس الدورة الحالية لقمة دول مجموعة العشرين شينزو آبي بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض، مشيراً إلى أن المملكة أعلنت رؤية 2030، وانخراطها بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة، الأمر الذي يؤكد نجاح التمثيل السعودي في قمة الـ20، برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، بكافة المقاييس.واشارت الى ان لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة الـ20 التي جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعدد من زعماء دول مجموعة الـ20 خلال القمة، تعكس المكانة السعودية المؤثرة في الساحة العالمية من خلال جهودها في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتأثير العلاقات التجارية والاقتصادية، والعسكرية بين السعودية ودول العالم.وبينت ان إدراك العالم للريادة السعودية، وصدارة المملكة للعالمين العربي والإسلامي، يؤكد أن ثمار رؤية السعوديين 2030، وقدراتهم السياسية والاقتصادية والإنسانية محط اهتمام لدى العالم أجمع، فالدولة التي لم تنفك يوماً عن محاربة الإرهاب بشتى الوسائل، والتي أخذت على عاتقها إمداد العالم بالطاقة، جديرة بالصدارة بعزم وطموح شبابها الذين قدموا الكثير لوطنهم ضمن رحلتهم الطويلة تجاه صناعة «الأفضل للسعودية».// انتهى //06:06ت م0005