طرابلس 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم إلى إعلان مجلس النواب الحداد الرسمي في البلاد ثلاثة أيام حداداً على أرواح مقاتلي الجيش الوطني الليبي والشرطة الذين قتلوا في معركة غريان خلال سيطرة قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق الوطني على المدينة، مدينا هذا العمل الإرهابى ، واصفا هذا العمل تجرد من كل القيم الإنسانية والتعاليم السماوية وفي انتهاك صارخ لكافة المواثيق والقوانين الدولية بشأن معاملة جرحى وأسرى الحروب.وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية، مبينة تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق فى عدة محاور جنوب العاصمة، مشيرة إلى تكثيف الضربات الجوية على مواقع المقاتلين من كلا الطرفين وسط سقوط مزيد من القتلى والجرحى من كلا الطرفين ، ونزوح أكثر من 110 الف شخص من مناطق الإقتتال .ونقلت الصحف بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، وإعلانها ،أنّها تتحقّق من صحّة معلومات بشأن العثور في مدينة غريان الليبية على أربعة صواريخ أميركية مضادّة للدروع من طراز «جافلين» تركتها وراءها قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر لدى انسحابها من كبرى مدن الجبل الغربي، مبينة قول ناطق باسم الخارجية الأميركية نحن نأخذ على محمل الجدّ كل المزاعم المتعلقة بسوء استخدام معدات دفاعية أميركية المنشأ.وعرجت الصحف على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائهما في أوساكا، على هامش قمة مجموعة العشرين،الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الجيش الوطني الليبي على نحو يكافح عمل التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويستعيد الاستقرار ويقوض التدخلات الخارجية.// انتهى //06:20ت م0006