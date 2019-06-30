جدة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد عبدالله محمد فرماجو رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق الأمن والاستقرار.// انتهى //09:28ت م0013