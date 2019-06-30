الدمام 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف أمس، محاضرة بعنوان "خطر الانتماء للجماعات والفرق الضالة"، وذلك في مسجد المثنى بن حارثة بحزم أم الساهك.وتناولت محاور المحاضرة مواضيع ضرر الجماعات والأحزاب على الأمة، والأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم جماعة المسلمين، وواقع وحال الأمة مع الجماعات والفرق الضالة.// انتهى //09:54ت م0017