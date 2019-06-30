بغداد 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بردود الفعل التي خلفها الاعتداء الذي قام به عشرات المتظاهرين على مبنى سفارة البحرين في بغداد مساء الجمعة الماضية.ونوهت بالاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع نظيرته البحرينية فوزية عبد الله زينل على خلفية اقتحام السفارة ,وتأكيده بأن الاعتداء على البعثات الدبلوماسية ومنشآتها وسلامة أمنها خط أحمر,لا يمكن السماح به مطلقا, وأن هناك استهجان رسمي وشعبي في العراق لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون.في شأن محلي آخر أبرزت الاجتماع الذي عقدته الرئاسات العراقية الثلاث في قصرالسلام ببغداد أمس السبت، والذي أكد على حصر السلاح بيد الدولة وحماية البعثات الدبلوماسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق.وتطرقت الصحف العراقية إلى الزيارة التي يقوم بها وفد مجلس الأمن الدولي للعراق منذ يوم أمس السبت مبرزة اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.// انتهى //10:10ت م0019