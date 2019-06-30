القاهرة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشراكة الأفريقية مع مجموعة العشرين ليست خيارًا بل مقاربة ضرورية لا بديل عنها، وذلك خلال جلسة العمل الثالثة بقمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.ونوّهت إلى مباحثات الرئيس السيسي مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على هامش قمة العشرين، بشأن التعاون والتنسيق المصري السعودي باعتباره دعامة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.وتابعت سلسلة اللقاءات التي أجراها الرئيس المصري في أوساكا مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، وتناولت العلاقات الثنائية، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.ولفتت الانتباه إلى إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان أن المقترح الجديد للوساطة الأثيوبية الأفريقية المشتركة يُشكّل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع المعارضة.وأشارت إلى إعلان قائد الجيش الليبي الوطني المشير خليفة حفتر استهداف السفن والطائرات التركية في المياه الإقليمية الليبية، ردًا على العدوان التركي الذي تتعرض له ليبيا.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن إصابة 80 فلسطينيًا واعتقال 19 آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقدس.// انتهى //10:20ت م0024