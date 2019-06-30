جدة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس"علم المتفجرات .. والحد من آثارها"، هو عنوان المحاضرة التي استضافتها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" بالتعاون مع فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة، وشرطة منطقة مكة المكرمة , وشارك فيها أكثر من 150 موظفاً وعضواً من مختلف القطاعات الحكومية والهيئات والشركات المهتمة بالمجال الأمني.وأوضح رئيس فرع الجمعية الدولية للأمن الصناعي بجدة البدر بن محمد جنه، أن المحاضرة قدمها مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد مھندس الطيب بن محمد مجربي، واستعرضت أنواع المتفجرات وكيفية التعامل معها، والعوامل التي تساعد على تفادي آثار المتفجرات والتخفيف منها.وبين أن تنظيم الجمعية لهذه المحاضرة يأتي امتداداً لرؤيتها التي تهدف إلى تطوير المعارف والأبحاث المرتبطة بمهن الأمن الصناعي، والارتقاء بمستوى المهن الأمنية في المنطقة من خلال إعداد البرامج والمواد التعليمية وتبادل الخبرات والمعلومات التقنية التي تتطرق إلى أفضل الممارسات والتجهيزات فيما يتعلق بمسائل حفظ الأمن وإدارة الموارد البشرية العاملة في هذا المجال الحيوي.يُذكر أن الجمعية الدولية للأمن الصناعي تُعد أكبر كيان مهني غير ربحي في العالم , وتهدف إلى تحسين مستوى المهن الأمنية في العالم عبر تسخير البرامج المتطورة والأبحاث والتدريب والمؤتمرات , وأيضاً من خلال تقديم المنح التعليمية لتمكين أولئك الراغبين في العمل في مجال الإدارة الأمنية من تحقيق أعلى مستويات التحصيل الأكاديمي.// انتهى //10:34ت م0026