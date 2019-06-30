صامطة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأعلنت الكلية التقنية بصامطة اليوم، عن فتح باب القبول والتسجيل واستقبال طلبات المتقدمين للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ لمرحلة الدبلوم لقسم التقنية الإلكترونية تخصص "إلكترونيات صناعية" وتحكم وقسم التقنية الإدارية" تخصص محاسبة" وقسم الحاسب الآلي وتقنية المعلومات تخصص" إدارة أنظمة شبكات" وقسم تقنية التشييد "تخصص مدني" "تخصص معماري" "تخصص مساحة" .ودعا عميد الكلية أحمد بن داحش دربشي، المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة بالكلية وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني للقبول الموحد وتحري الدقة في إدخال البيانات وطباعته، فيما سيتم إرسال ترشيح القبول عبر رسائل نصية SMS على أرقام هواتف الاتصال في استمارة القبول الإلكتروني لاستكمال الإجراءات المطلوبة للمتقدمين بمقر الكلية علماً أنه سيتم القبول بعد اجتياز المتقدم لمعايير المفاضلة واختبار القبول .وأشار أن القبول يستمر حتى الـ 12 من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٠هـ عن طريق بوابة القبول الموحد للتدريب التقني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .// انتهى //11:04ت م0031