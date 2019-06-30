القريات 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسقدم قسم أمراض القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خدماته التداخلية والجراحية لأكثر من 2573 مريضاً ومريضة قلب، شملت عمليات القلب والقسطرة القلبية للبالغين والصغار، وذلك منذ عام 2017 حتى الآن.وأوضحت صحة جازان أن عدد عمليات القلب الجراحية للبالغين بلغت 137 حالة، فيما بلغت حالات القسطرة القلبية 2345 حالة, إضافة إلى 26 جراحة قلب أطفال و 66 حالة قسطرة قلبية تكللت جميعها بالنجاح - ولله الحمد -, إضافة إلى مراجعي عيادة القلب في العيادات الخارجية البالغ عددهم 38430 مريضاً ومريضة.وأشارت أن قسم أمراض القلب يقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لمرضى القلب من خلال العناية الطبية الفائقة من قبل كادر طبي متميز قادر على التعامل مع أمراض القلب، الذين أسهموا -ولله الحمد- في الحد من تحويل المرضى لخارج المنطقة من أجل البحث عن العلاج .11:04ت م0032