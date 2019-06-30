باكتيكا 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسقتل 73 مسلحًا وأصيب 31 آخرين في 94 عملية مشتركة وخاصة نفذتها قوات الأمن الأفغانية وقوات التحالف الدولي ضد المسلحين في عدد من الأقاليم الأفغانية خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الأفغانية أن قوات الأمن نفذت 13 عملية مشتركة و81 عملية خاصة, إضافة إلى 22 غارة جوية في أقاليم باكتيكا وتخار ودايكوندي وفارياب وميدان وردك وباكتيا وهلمند وزابول وسار-اي-بول وغزني ولوجار وفرح وبلخ وباداخشان.// انتهى //11:18ت م0033