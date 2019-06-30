الجزائر 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على اجماع الطبقة السياسية، معارضة وموالاة، على ضرورة الجلوس حول طاولة "حوار وطني جامع" دعت إليه قيادة الجيش الجزائري للتعجيل بخروج قريب من الأزمة بواسطة انتخاب رئيس جديد للبلاد.وتابعت الوضع في تونس، مشيرة إلى توقيف أجهزة الأمن عددًا من العناصر الإرهابية والتعرف على أحد منفذي التفجيرين الإرهابيين بالعاصمة التونسية.وبشأن الملف الليبي، تناقلت دعوة وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي فرقاء الأزمة في ليبيا إلى استئناف الحوار الليبي، معتبرًا المشير خليفة حفتر طرفا أساسيًا في تسوية الأزمة.وأشارت إلى تحذير المجلس الانتقالي العسكري في السودان من عواقب خروج المسيرات التي دعت إليها المعارضة اليوم عن طابعها السلمي، محملاً إياها كامل المسؤولية عن أي تبعات.وفي متفرقات أخرى، أنبأت عن اتساع رقعة الحرائق في جنوب وشرق فرنسا، مما تسبب في موجة حر غير مسبوقة أدت إلى وفاة أربعة أشخاص.//انتهى//11:25ت م0034