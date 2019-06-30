رام الله 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استمرار حملات الاعتقال والتنكيل بحق أهالي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة واستمرار المواجهات بين أهالي البلدة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.وأولت اهتماما بالاتصال الهاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اطلعه الرئيس على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.وسلطت الضوء على أقوال الرئاسة الفلسطينية ، أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال المؤتمر الصحفي في مدينة أوساكا اليابانية، غير مشجعة وتشير إلى أن الرئيس الأميركي يعتمد على فريق منحاز بشكل كامل لإسرائيل.وأوردت إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية ، بأشد العبارات المخططات الاستعمارية التهويدية الهادفة إلى استبدال الواقع القائم في القدس المحتلة ومحيط بلدتها القديمة، واعتبرت الحضور الأميركي والاحتفال بالنشاطات التهويدية في القدس الشرقية المحتلة، نشاطًا عدائيًا ضد الفلسطينيين، وانصهارًا فاضحًا في مخططات اليمين الحاكم في اسرائيل، كما تعده استكمالاً للقرارات والمواقف المنحازة لدولة الاحتلال والمعادية للشرعية الدولية وقراراتها.// انتهى //11:28ت م0036