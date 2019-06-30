طوكيو 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأصدرت السلطات اليابانية أوامر لأكثر من 230 ألف شخص بإخلاء منازلهم بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.وأوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم أن مسؤولي الأرصاد الجوية في اليابان دعوا إلى توخي الحذر من الانهيارات الأرضية والفيضانات في المناطق المنخفضة، بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح القوية في مختلف أنحاء اليابان.وشهدت مقاطعة كوماموتو، جنوب غرب اليابان أمطارا بلغ منسوبها حوالي 200 ملليمتر خلال فترة 12 ساعة فيما أشارت الأرصاد الجوية إلى تحرك كتلة من الهواء البارد جنوبًا.// انتهى //11:43ت م0038