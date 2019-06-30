بيونس أيرس 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

التقى مدير مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، علي بن عوضه الشمراني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الأرجنتين رياض بن سعود الخنيني.

وأشاد الشمراني بدعم السفارة لأعمال وبرامج المركز الدعوية والثقافية وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.

ونوه الخنيني من جانبه بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية من خلال الإشراف على مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي الذي يمثل نموذجا متميزا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين ورمزاً إسلامياً يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام ونشر الوسطية والتسامح والمحبة .

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12:07ت م

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