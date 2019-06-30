نجران 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة الإرشاد الطلابي أمس، دورة تدريبية بعنوان "فن التعامل مع الآخرين" ، وذلك في مدرسة ابن حزم الثانوية.وتأتي الدورة التي استهدفت أفراد المجتمع من منطلق المسؤولية المجتمعية لتعليم نجران لتعزيز الجانب الأخلاقي للمجتمع والاقتداء بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم والشيم المحمدية وتحقيق قوله صلى الله عليه وسلم "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق".// انتهى //12:09ت م0041