الطائف 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسيكرم النادي الأدبي الثقافي بالطائف الأربعاء المقبل، رئيسه السابق الأديب علي بن حسن العبادي، بحضور معالي محافظ الطائف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني، وذلك بفندق الطائف انتركونتيننتال.وأوضح رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن هذا التكريم يأتي ضمن برنامج "وفاء"، الذي ينظمه النادي لرواد الأدب والثقافة والفكر في محافظة الطائف، مشيراً إلى أن الحفل سيتضمن تدشين الطبعة الثانية من كتاب "نظرات في الأدب والتاريخ والأنساب و قصائد و مقتطفات من شعر علي بن حسن العبادي"، الذي تمت طباعته مؤخراً ضمن مطبوعات النادي الأدبي الثقافي بالطائف لهذا العام.ودعا الجعيد مثقفي ومثقفات الطائف والأصدقاء من الأدباء والكتاب لحضور الحفل التكريمي، الذي يأتي تتويجاً لمسيرة الأديب العبادي التي تجاوزت أربعة عقود، لكونه أحد مؤسسي نادي الطائف الأدبي، ورئاسته للنادي لأكثر من ثلاثين عاما، مقدماً في ختام حديثه أجزل الشكر والتقدير لمعالي محافظ الطائف على رعايته لهذا الحفل، ويأتي هذا تكريما للأدباء والمثقفين بالمحافظة يجسد اهتمامه بالأدب والأدباء .// انتهى //12:22ت م0042