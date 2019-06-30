جدة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأبرمت المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، اتفاقية لدعم مركز الرعاية الصحية المنزلية والرعاية الممتدة بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.وتأتي الاتفاقية التي وقعها مدير المستشفى اللواء الطبيب إبراهيم بن محمد الناصر, ونائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية "نرعاك" عبير قباني، بمقر المستشفى بجدة, تجسيداً لدور القطاع الثالث ومؤسسات المجتمع المدني في التنمية ودوره التكاملي مع القطاعات الحكومية لصالح الوطن والمواطن، مما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.// انتهى //12:23ت م0043