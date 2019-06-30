الدمام 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون في مقرها بالدمام الخميس المقبل، المعرض الفني"٣٠ x ٣٠" الذي يجمع أعمال 34 فناناً وفنانة من التشكيليين في المنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للثقافة والفنون عبدالعزيز بن عبدالرحمن السماعيل.ويهدف المعرض الذي يتضمن عرض مجموعة من أعمال الفنانين المشاركين من خلال الأساليب والمدارس الفنية التشكيلية المختلفة، إلى نشر ثقافة اقتناء العمل الفني بالمنطقة وتشجيع المتلقي عليها، حيث تعد الفنون والرسوم إرثاً ثقافياً وتاريخياً تتوارثه الأجيال، ويزداد قيمته مع مرور الوقت، إضافة إلى كونه طريقة للاستمتاع بالفكر والثقافة وطريقة للتعبير عن أسلوب الحياة.من جهة أخرى، حددت لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية تاريخ ١٣ يوليو المقبل، آخر موعد لاستقبال الأعمال الفنية المخصصة لملتقى الفنانين في المنطقة الشرقية.// انتهى //13:31ت م0063