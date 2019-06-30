الخرطوم 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستداولت الصحف السودانية الصادرة اليوم تعهد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالتوصل مع قوى المعارضة – سريعا- إلى اتفاق لنقل السلطة إلى الشعب.وأشارت إلى تحميل المجلس العسكري الانتقالي السوداني - قوى الحرية والتغيير- المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق جراء المسيرة التي أعلنت عنها اليوم.وركزت على دك مقاتلات التحالف العربي بعدد من الغارات الجوية مخزن أسلحة تابع للميليشيات في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.ولفتت الانتباه إلى استمرار حملات الاعتقال والتنكيل بحق أهالي بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة.ونشرت إعلان وزارة الداخلية التونسية، القيام بمداهمات أسفرت عن إيقاف عدد من العناصر الإرهابية.// انتهى //13:33ت م0064