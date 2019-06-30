بكين 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأطلقت الصين قمرين اصطناعيين لمراقبة البحار "أتش.واي1-سي" و"أتش.واي2-بي" وصلا إلى مدارهما.وأوضح نائب وزير الموارد الطبيعية الصينية لينج يوي مينج أن الصين ستستفيد من أقمار صناعية لمراقبة الأرض والبحار على حد سواء، وستنشئ شبكة لمراقبة الموارد الطبيعية، وهي ما ستدعم الحماية البيئية , مشيرًا إلى أن الصين ستشجع تبادل بيانات الأقمار الصناعية لخدمة حماية البيئة والنقل والزراعة إلى جانب صناعات أخرى.وترصد القمرين الصناعيين مجموعة متنوعة من الأحداث الديناميكية البحرية مثل ارتفاع الأمواج ودرجة حرارة سطح البحار، وهو ما يوفر البيانات لدعم الإغاثة في حالات الكوارث البحرية، فضلا عن استخدام موارد المحيطات وحماية البيئة البحرية.// انتهى //13:37ت م0065