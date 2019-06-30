تونس 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واستوجت الإذاعة السعودية بالجائزة الأولى للتبادلات الإذاعية الشاملة في مجال التنسيق في الإذاعات العربية ، وذلك ضمن مسابقات التبادلات الإذاعية والتلفزيونية التي تنظم على هامش فعاليات الدورة العشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المنعقدة حاليًا بالعاصمة التونسية.وشهد اليوم الثالث للمهرجان الذي يختتم مساء اليوم ، توقيع اتفاقية تعاون بين اتحاد إذاعات الدول العربية وجمعية " إعلاميون " السعودية .وتنص الاتفاقية التي وقعها مدير عام الاتحاد المهندس عبد الرحيم سليمان ورئيس مجلس إدارة " إعلاميون " سعود الغربي ، على عقد دورات تدريبية مشتركة من الجانبين تعمل على دعم تبادل الخبرات في كل الدول العربية بما يخدم المجال الإعلامي العربي ويسهم في تطويره ويعزز العمل العربي المشترك على مستوى المحتوى والشكل في وسائل الإعلام العربية .كما تضمن اليوم الثالث للمهرجان تكريم أعضاء لجان التحكيم وعددا من الإعلاميين والمختصين في المجال السمعي البصري ، بالإضافة إلى عقد ورشة هندسية حول البث الإذاعي الصوتي الرقمي الأرضي وانطلاق البث في تونس ، شارك بها عدد من المختصين في المجال الهندسي وممثلي الهيئات الأعضاء في الاتحاد .// انتهى //13:44ت م0066