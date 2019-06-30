الدمام 27 شوال1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسينطلق غداً، برنامج " التسويق الرقمي" الذي تنظمه غرفة الشرقية ضمن مبادرتها الوطنية لتدريب وتأهيل 3000 طالب عمل، للعمل في مجالات معينة في القطاع الخاص، تحت عنوان "مبادرة غرفة الشرقية لتأهيل وتدريب طالبي العمل "2019، الذي يستمر ثلاثة أيام، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.وأوضح رئيس مجلس الإدارة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن البرنامج يتناول عدة محاور منها "أهمية التسويق الرقمي"، وأنواع الشخصيات المستهدفة على الإنترنت، وتحديد نمط وطريقة التواصل مع كل شخصية، وأقسام التسويق، مشيراً إلى أن المبادرة تتضمن كذلك برنامجاً تحت عنوان (التميز الوظيفي في بيئات العمل).وعدّ رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، مبادرة هذا العام واحدة من عدة مبادرات تنفذها الغرفة لصالح المستفيدين مجاناً، وذلك استكمالاً لمبادرتها في العام الماضي 2018 بهدف شغل وظائف عدة في 12 نشاطا اقتصادياً، منوهاً بأن هذه المبادرة تهدف إلى دعم الكوادر البشرية السعودية، وتزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة وتهيئتهم لمواكبة تطلعات قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية وفق رؤية المملكة الطموحة 2030م.// انتهى//13:44ت م0067