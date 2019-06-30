مكة المكرمة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساستقبلت إدارة العلاقات العامة والإدارة العامة للخدمات الاجتماعية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس، 38 نزيلاً من مركز ثقة بإدارة سجون بريمان بجدة برفقة أُسرهم, بالتعاون مع مديرية سجون منطقة مكة المكرمة، ووزارة الحج والعمرة لتنفيذ حملة لأداء العمرة.ورافق النزلاء لدى وصولهم المسجد الحرام عدد من منسوبي الإدارتين, حيث قاموا بتجهيز كل ما يلزم لهم ليتموا مناسكهم.وعبّر النزلاء عن سعادتهم وشكرهم لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، على ما وجدوه من حسن الاستقبال وتسهيل أدائهم مناسك العمرة.يذكر أن برنامج "ثقة" يتم من خلاله تعزيز ثقة النزيل بقدراته وإمكاناته قبل عودته إلى المجتمع، وتهيئته قبل الإفراج عنه بـ 6 أشهر عبر برنامج نوعي في أجنحة مخصصة، ويتم تنفيذه بمساندة من القطاعَين العام والخاص.// انتهى //13:50ت م0068