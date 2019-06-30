المدينة المنورة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري بالمدينة المنورة، وسط حضور من المهتمين والراغبين بالامتياز التجاري.وأوضح الأمين العام لغرفة المدينة المهندس عبدالله أبو النصر أنه جرى توقيع العديد من الصفقات خلال فعاليات المعرض العالمي للامتياز التجاري، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة لمنح حق الامتياز التجاري 522 طلباً، فيما بلغ عدد العقود الموقعة 65 عقداً، بمشاركة 56 علامة تجارية محلية وعالمية وبلغ عدد الزوار قرابة ثلاثة آلاف زائر.وأشار المهندس أبو النصر إلى أن غرفة المدينة تدرس إقامة معرض للامتياز التجاري بصفة دورية وتعمل على إنشاء منصة خاصة به، مقدماً شكره للجهات المشاركة في المعرض على دورهم البارز في إنجاح فعاليات المعرض.من جهتها أكدت المديرة التنفيذية للمعرض العالمي للامتياز التجاري عبير جليح، أن حجم الحضور في ورش العمل والمحاضرات كان كبيراً بمشاركة نخبة متميزة من المدربين والمحاضرين، حيث بلغ عدد الجلسات الاستشارية 150 جلسة، وعدد المسجلين بالورش والمنتديات 450 مسجلاً.وأثنت مديرة المعرض على الشراكة بين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة وجميع الجهات الحكومية على دورهم البارز في إنجاح فعاليات المعرض باعتبارهم شركاء نجاح، منوهة بدور الشريك الإستراتيجي "منشآت" والشركاء الحكوميين.// انتهى //13:54ت م0071