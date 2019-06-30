نجران 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسحثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على استعداد الأندية الرياضية بالمنطقة بقوة، لخوض منافسات الموسم الرياضي المقبل، بما يحقق تطلعات الجمهور الرياضي لرؤية أندية المنطقة في مصاف أعلى الدوريات وبين الأندية الكبرى.جاء ذلك أثناء استعراض سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، استعدادات نادي نجران للموسم الرياضي المقبل، التي قدمها في إيجاز رئيس مجلس إدارة النادي مصلح بن هادي آل مسلم.وبحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز سبل تهيئة مقر النادي وتطويره، ليكون مناسباً لاحتواء المشاركات والأنشطة الرياضية، مشيداً باحترافية وكفاءة أندية المنطقة في تجاوز التحديات ومواجهة الظروف والعقبات.// انتهى //13:55ت م0072