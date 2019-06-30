القاهرة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسشاركت المملكة، ممثلةً بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، في أعمال الاجتماع الـ "44" للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، وأعمال الاجتماع الـ "13" لفريق شؤون الإنترنت العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.وناقش ممثلو الدول الأعضاء خلال اجتماع اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات نتائج اجتماعات فريق العمل التابع للجنة والمكلف بتطوير الهيكلية القائمة ومستجداتها في إطار مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إضافة إلى أهم الأحداث الرئيسية في عام 2019م، ومتابعة تنفيذ برامج بناء القدرات وأنشطة شبكة مراكز التميز العربي للاتحاد الدولي للاتصالات.كما قامت المملكة بتقديم تقرير عن نتائج ومخرجات اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للعام 2019م.وجرى خلال اجتماع فريق العمل العربي لشؤون الإنترنت، انتخاب المملكة رئيسًا لفريق شؤون الإنترنت من قبل ممثلي الدول الأعضاء، واستعرضت المملكة ملاحظاتها على الاستراتيجية العربية للاقتصاد الرقمي، وقدمت عددًا من المبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.يذكر أن اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات هي إحدى اللجان الفنية الدائمة المنبثقة من مجلس وزراء الاتصالات العرب للاتصالات وتقنية المعلومات، ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الـ "45" في العاصمة الرياض، وذلك في أواخر عام 2019م وبالتزامن مع انعقاد الدورة الـ "23" من مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتقنية المعلومات.// انتهى //13:57ت م0073