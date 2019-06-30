بريدة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، المهندس عبدالعزيز السعيد وذلك بمناسبة تكليفه مديراً لإدارة كهرباء القصيم خلفا للمهندس علي التركي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تقاعده .وتمنى سموه للمهندس السعيد التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد وللمهندس التركي التوفيق والسعادة في حياته بعد التقاعد ، منوهاً بما قدمه من جهود وخدمات في قطاع الكهرباء عادت بالمنفعة على أهالي وسكان المنطقة .وأكد سموه أهمية استمرار الأعمال بالجودة العالية المعهودة عن الشركة ، مبديا استعداده لتقديم كل الدعم يسهم بمعالجة المعوقات التي تواجهها الشركة في تحقيق خدمة موثوقة للمواطنين, موجهاً بمضاعفة الجهود وتلافي أي قصور بالخدمة في كل وقت وبأي جزء من المنطقة.وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بروح عمل الفريق الواحد بين المسؤولين في المنطقة، وبالمستوى التصاعدي والمتميز لخدمات الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة, حاثاً الجميع على بذل المزيد من العمل والإنجاز في خدمة المنطقة وأهلها .من جانبه أعربا المهندسين السعيد والتركي عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، منوهين بدعم سموه المستمر لكل الخدمات التي تمس حياة المواطنين في المنطقة .// انتهى //14:00ت م0075