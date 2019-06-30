بيروت 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسعقد قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب مع وفد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين الأونروا اليوم ، اجتماعا في مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا اللبنانية ، بحث خلاله الأوضاع الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.وأكد اللواء أبو عرب خلال الاجتماع على أهمية دور الأونروا في تأمين كافة الخدمات لأبناء الشعب الفلسطيني في التجمعات والمخيمات الفىسطينية، مشيرًا إلى أن الوكالة الأممية هي الشاهد الحي على نكبة فلسطين وتهجير شعبها من قبل الاحتلال الإسرائيلي .وشدد أبو عرب على حق الشعب الفلسطيني في العودة الى وطنه الحر المستقل ، معربًا عن تقديره للعمل الذي تقوم به الأونروا من خدمات ومساعدات اللاجئين الفلسطينيين ، لافتًا إلى التعاون والتنسيق الدائم بين منظمة التحرير الفلسطينية ووكالة الأونروا في لبنان.بدوره ، أكد مدير الأونروا محمد حدر على أهمية التعاون بين الأونروا والجهات الفلسطينية الرسمية داخل المخيمات لتأمين سلامة مقراتها وموظفيها، مشددا على أن مهام الأونروا في المخيمات خدماتية وإنسانية وليست سياسية.// انتهى //14:03ت م0076