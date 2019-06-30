جيزان 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم ، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع.وفي بداية اللقاء هنأ سمو أمير منطقة جازان المهندس المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة النقل بجازان، موجهاً سموه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع, متمنياً التوفيق له ولزملائه للقيام بالمهام الموكلة إليهم.من جانبه أعرب مدير عام طرق جازان عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة وما استمع له من توجيهاته خلال اللقاء، مؤكداً حرصه وكل زملائه من منسوبي النقل بجازان على تقديم كل ما يخدم الصالح العام إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله -.// انتهى //15:16ت م0102