مكة المكرمة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسينطلق بمركز حجر في محافظة رابغ في العاشر من شهر ذي القعدة القادم بمشيئة الله تعالى, مهرجان حجر الثاني للتمور السياحي الترفيهي بإشراف جمعية البر الخيرية بحجر.وأوضح رئيس بلدية حجر المهندس فهمي الغانمي أن المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوعين ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع, جرى إعداد برامج ترفيهية وثقافية له من قبل مؤسسة الدرة للاحتفالات لجذب الأهالي والزوار, مؤكداً أن بداية حجر تبذل جهودها كافة لإظهار المهرجان بالصورة اللائقة بهم وتحقيق أهدافه المرجوة المتمثلة في تحريك التنمية الاقتصادية في مركز حجر وتشجيع السياحة والتعريف بها، وإيجاد فرص عمل للأهالي.وبين أن مهرجان حجر للتمور الأول جرى تنفيذه العام الماضي وقد حقق ولله الحمد نتائج فاقت التوقعات ووصل مبيعات التمور إلى مليون ريال واستقبل أكثر من 10 آلاف زائر من محافظات منطقة مكة المكرمة والمناطق المجاورة.// انتهى //15:17ت م0103