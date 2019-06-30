المنامة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,471.04 بارتفاع قدره 2.74 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 757.94 بانخفاض قدره 0.45 نقطة عن معدل أقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 4 ملايين و507 آلاف و22 سهم بقيمة إجمالية قدرها مليون و 992 ألف و 566 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 88 صفقة.// انتهى //15:18ت م0105