جدة 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسنالت إدارة محطة توليد جنوب جدة شهادة الآيزو العالمية في مجالات الجودة والالتزام والبيئة.وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للتوليد في الشركة السعودية للكهرباء المهندس خالد الطعيمي، أن حصول محطة توليد جنوب جدة على الشهادة يأتي بعد أن أجرت شركة NORD TUV الألمانية المتخصصة فحص الأنظمة والعمليات للمراجعة الخارجية والتحقق من وجود نظام موثق ومفعل للجودة والالتزام والبيئة، وشملت مراجعتها هذه الالتقاء بمختصين وزيارات ميدانية متعددة.وقال الطعيمي: " تكلل الشهادة جهود إدارة المحطة في بناء النظام، وتأهيل الدوائر والأقسام كافةً، وتنفيذ فريق مؤهل لعدد من البرامج التدريبية والزيارات الميدانية للتدقيق والمراجعة، التي تسعى من خلالها إلى الحفاظ على التميز والريادة في جودة الخدمة، والالتزام بالأنظمة والمعايير في حماية البيئة".وبين أن حصول محطة جنوب جدة على الشهادة العالمية هو نتاج جهد جماعي في بناء نظام متكامل يشمل أقسام المحطة كافةً، مؤكدًا حرص الشركة السعودية للكهرباء على الاستمرار في تطبيق أنظمة الجودة والالتزام والبيئة بما يضمن تقديم أفضل خدمات إنتاج الطاقة الكهربائية بتميز وإتقان.يذكر أن جهود إدارة المحطة شملت أيضا عقد خمس ورش عمل حضرها أكثر من 120 موظفاً لتعريفهم بأنظمة ISO، وتأهيل 15 موظفاً بالمحطة للحصول على شهادات معتمدة كمدققين داخليين لهذه الأنظمة وعقد اجتماعات مكثفة مع كوادر أقسام المحطة.// انتهى //15:20ت م0106