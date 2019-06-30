أبوعريش 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساختتمت أمس، فعاليات البرنامج الترفيهي الذي نظمه مركز تنمية جازان بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة أبوعريش وبلدية المحافظة تحت شعار "إجازة - أبوعريش", وذلك بحديقة الشهداء بالمحافظة.وتضمن البرنامج الذي نفذ على مدى يومين عددًا من الفعاليات والمسابقات الرياضية والثقافية وعروض الضوء والإنشاد والمسابقات والفقرات الترفيهية الموجهة للأسرة والطفل.ويأتي البرنامج ضمن البرامج الصيفية التي ينفذها المركز خلال صيف العام الحالي, سعياً لإفادة الأهالي من أوقات الإجازة الصيفية واستثمارها فيما يعود عليهم وعلى أسرهم بالخير والفائدة.// انتهى //15:26ت م0107