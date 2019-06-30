بغداد 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واساغلق مؤشر سوق العراق للاوراق المالية "البورصة" اليوم تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.14% متوقفًا عند 496.31 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 5 شركات, فيما انخفضت اسهم 13 شركة, وحافظت 17 شركة على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 484,501,483 سهما, بقيمة 490,889,648 ديناراً عراقياً, بإجمالي عدد صفقات بلغت 393 صفقة, شملت 35 شركة مساهمة من اصل 103 شركات مسجلة في البورصة .// انتهى //15:48ت م0112