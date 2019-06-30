جيزان 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان غدًا, فعاليات برنامج "التأصيل الشرعي لفقه الانتماء والمواطنة" لمنسوبي القطاعات العسكرية, بحضور مدير عام فرع الوزارة بجازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي, وذلك بقاعة الاحتفالات الرئيسة بالفرع.ويتضمن البرنامج الذي تتواصل فعالياته على مدى يومين عدداً من البرامج والمحاضرات الدعوية الهادفة لتعزيز الأمن الفكري والمواطنة والتحذير من الجماعات المنحرفة, ومسؤولية رجال الأمن في تحقيق الأمن الفكري وحفظ أمن الوطن, إلى جانب العديد من الفعاليات المصاحبة للبرنامج.ويأتي البرنامج ضمن الفعاليات والمناشط الدعوية التي ينفذها الفرع خلال العام الحالي.// انتهى //15:51ت م0113